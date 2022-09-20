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T&D REGION SPORTS

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SPORTS LIBRARY Generic volleyball illustration 2

VARSITY VOLLEYBALL

Branchville 2-2, Bamberg-Ehrhardt 1-1

Branchville varsity volleyball defeated Bamberg-Ehrhardt 2-1 (25-21, 24-26, 25-11) and 2-1 (19-25, 25-19, 25-22) in Bamberg Tuesday. With the win Branchville takes a two-game lead in the region standings.

Holly Hill Academy 3, Clarendon Hall 0

Holly Hill Academy varsity volleyball swept Clarendon Hall 3-0 (25-14, 25-15, 25-20).

Karsyn Smoak led the Lady Raiders with 21 assists and seven kills. Laura Grace Atkinson had 12 kills; Julianna Grooms had six kills and two aces and Kaley Bell had six kills and six aces.

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