Academic honors
announced
by Rivelon
Rivelon Elementary School has named students who have qualified for the Principal’s List and Honor Roll for the first nine weeks.
Kindergarten (Star Performer Awards): KeArion Hughes, Jayden Haygood, Jerell Porter, Jayden Willis, Claire Reed, Camari Haggwood, Tristan Dixon, Malachi Garnett, Christan Logan, Logan Lee, Kya Evans, Zane Blyther
Principal’s List
First grade: Sha'myia Grant, Kayden Williams, Ja'Various Brown, Kaelyn Johnson, Kasey Timmons, Auleya Handberry, Carter Perry, Laangel Dizzley, Ja’Quarri Robinson, Kristen Saxon, Bryson Washington
Second grade: Joshua Dickson, Sa’Quon Smith, Johnasha Fine, Karmyn Inabinett, A’Zaria Johnson, Gia Murphy, Zavion Oliver, Willow Shuler, Lon’Dyn Washington
Honor Roll
First grade: Khyree Hayward, Kaiden Inabinette, Spiritual Roberts, London Crawford, Trinity McKie, Sebastian Cruthirds, Julyssa Kinsey, Mahogany Staley, Malikai Ayuk-Joseph, Zy’meria Backmon, Bryson Connor, Tyleah Yarbrough, Giovanni Silva
Second grade: Jakiyah Hayward, Mhaliyah Moody, Ariel Moore, Ky’shawn Myers, Chyna White, D’Andre Berry, Diamond Lee, Kingston Clark, Eri’yonna Riley
Marshall names
honor students
Marshall Elementary School has released its first nine weeks Honor Roll for the 2019-2020 school year,
Busy Bee Awards
Pre-kindergarten: Ali Ali, Jayceon Washington, Jada Rhodes, Jaryn Mack
Kindergarten: Aubrey Shuler, Sreemayi Ganti, Sa’Maya MCClellan, Jafia Greene
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First grade: Xander Ross, Aidyn Thompson, James Fulton, Emir Bradley, Za’Riyah Smith
Second grade: Harmony Williams, Jason Anderson, De’Angelo Harrison, Layla Nembhard, Aaron Gillespie
Third grade: Brielle Murray, Chaniya Hanton, Janyah Snell, Aliyah Thomas, Pari Patel
Fourth grade: Ma’keiya Felder, Raven Ferrell, Isaiah Smith, DeNiyah Dash
Fifth grade: Mirianne Wandji, Ameir Roland, Bianca Moncrieffe, Kaliyah Switzer
Principal’s List (All A’s)
First grade: Nevaeh Dupree, Pey’Ton Kirkland, Jaivon Myers, Carmelo Abraham, J’laya Davis-Kelly, London Dawson, Jacoby Franklin, Kennata Hart, Marcelle Mack, Aaron Moyd, Krishna Patel, Raybon Patrick, Jamir Shuler, Sy’Ann Singleton, Trinity Davis, Jordan Howell, Cameron Clowney, Camarie Jenkins, Curen Lewis, Kaycen Martin, Morgan Pearson, Ayden Sanders, Sean Simpson, Londyn Ward
Second grade: Giovanni Brooks, Kaitlyn Carson, Audriaunna Coulter, Keyonne Harris, Raven Jackson, Khamdyn Joseph, Kamran Kelly, Christian Robinson, Combe Agbodjan, Jayda Jolman, Amire’e Huggins, Jordyn Plush, Brielle Thompson, Trevon Wallace, Ja’Niya Brown, Joshua Charles, Rashaun Davis, DaQuon Fields, Bryce Gaffney, Kingston Glover, Skylar Jarvis, Layla Nembhard, Alexandra Patrick, Kenya Pondexter, Cayden Raines, Kiersten Thomas, Kierstan Baxter, Makayla Bell, Laila Clark, Aaron Gillespie, Ji’Neriah Hoover, Jayce King
Third grade: Leilani Garrick, Brielle Murray, Jordyn Simpson, Savannah Smith, Jaidah Green, Chaniya Hanton, Jaymeliz Steele, Jervaeh Davis, Aliyah Thomas, Serenity Clark, Noah-Leaf Salley, Pari Patel
Fourth grade: JaHaziel Green, Kennedi Evans, Erriel Fields, Myles Jackson, Raven Ferrell, Kaiya Jamison, Justice Jones, Colin Nelson, Harper Patrick, Brooke Rice
Fifth grade: Nia Clark, Kristopher Darby, Enzo Fotso, Bella Fox, Micah Kearse, Rakarie Morris, Intisar Nazim, Alimatou Ndiaye, Eddie Shuler, Madison Simpson, Zackery Smith, Keyona Spells, Jasmine Stokes, Mirianne Wandji, Megan Williams, Zy’Quan Williams, Cadence Adams, Ny’Kia Dixon, Skylar Houser, De’Montre Livingston, De’Asia Williams, Jahmya Williams, EthanCrosby, Mattison Dunham, Wayne Farmer, Jackson Glenn, Patrick Hubbard, Aniyah Jenkins, Annie Lui, Bianca Moncrieffe, Danielle Reed, Joliyah Robinson, SaMyia Shuler, Alaysha Starkes, Robert Steele, Morgan Williams, Jamari Youmans
Honor Roll
First grade: Jamiyra Aska, Ja’Kiyah Belle, Chyna Davis, Ja’Nilyah Dickson-Waymer, Cassia Glover, Liara Spence, DeMiyah Felder, Chance Moore, Kirtan Patel, Malia Pitt, Kamryn Bell, Ahmad Boneparte, Jaiden Darby, Jared Hunt, Melvin Lawton, Ji’Meah Riley, Kailani Smith, Charely Wingard, Shakora Dunning, Princeton Hayward, Taylor Jones-Haigler, Laurynn Jordan, Anthony Lewis, Levi Dixon, Coriah Howard, Devin Jordan, Mehemiah Neals, Zyia Staley, Jordan Taylor
Second grade: Carmen Edwards, Cadarian Grant, Quentin Kelly, Trisha Patel, Arielle Randolph, Harmony Williams, Sy’Darren Abraham, Jason Anderson, Harmony Davis, Markari Funchess, JaWaun Haynes, Kayden Jenkins, Carter Jones, Genae Taylor, Isaiah Brooks, Jaryn Freeman, A’yanna Funchess, Angelina Jennings, Journi Myers, Zaliyah Shuler, Yareliz Ayala, Stephanie Duley, Marshawn Felder, Jaiden King, Ty’Ana Lewis, Jah’Kariah Snider, Legasy Backmon, Kameron Bonnette, Trinitee Clark, Renardo Gooden, Zariah Jenkins, Ja’Nylah King, Catelyn Riggins, Naomi Thompson, Amyra Williams
Third grade: Ty’Teiana Asbury, Riley Coleman, Kamryn Jamison, Aedan Mitchell, Tyler Murray, Taylor Boyd, Carmello Brown, Lauren Buckman, Alfredia Bunch, Tyiler Daniels, Jasmine Harrison, Terron Howell, Brookelynn Jackson, Journey Rhodes, Blake Thompson, Jayla Freeman, Collen Gordon, Hasti Joshi, Kayla Lawton, Nu’Iana Mack, Aiden Pompey, Erin Robinson, Janyah Snell, Mekhi Washington, A’yanna Canty, Miraye’ Davis, Jacory Hampton, Aaron Michael-Gilyard, Kevin Morgan, Adren Oliver, Eliza Pittman, Alyssa Shuler, Zy’mir Sistrunk, Autumn Davis, Jada Guinyard, Samauri Jefferson, Cory Johnson, Nicole Ortiz, Prathram Patel, Saniya Patel, Jordan Smith, Londynn Stroman
Fourth grade: A’Lyric Jennings, Aubrey Johnson, Marlayzia Keitt, Kylie Milhouse, Jerae Raysor, Jahlil Stroman, Channing Sumpter, Jabari Wade, Kayla Youngkeit, Dataevion Dash, Kailen Grant, Kaylee Murphy, Prajwala Peddappalli, Thurl Anderson, Kentrell Bonette, DeNiya Dash, Requane Dwight, Anthony Keith, Mariah Randolph, Kaori Jamison, Demetrice Johnson, Canden Glover
Fifth grade: Jaden Brown, Jayden Goodwin, Jordan Hill, Avriyanna Oliver, Krisha PatelAliya Starkes, Lauren Young, Demari Battle, Genovevva Torres Sanders, Maya Thompson, Jataveon Hughes, Samara Hicks, LaMontria Govanan, Shatavious Allen, Kristopher Butler, Javion Coulter-Kearney, Alauni Davis, Elijah Davis, Kamarri Ladson, Payton Lewis, Ameir Roland, James Ross, Juraee Houser, Akshaya Peddapalli, Trevon Shivers, Raliegh Wright
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