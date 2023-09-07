OCtech announces honor students
The following individuals have been named honor students for the summer 2023 academic term at Orangeburg-Calhoun Technical College:
President’s List
Bamberg: Charlie Bearden, Crystal Fail, Stephen Hiott, Donna McAlhany, Taretta Nimmons
Blackville: Marquez Lawrence
Bowman: Brinaja Johnson, Kamiyah Jones, Dionne Summers
Branchville: Jordan Wright, Joshua Chaplin, Jayce Dukes, Tanner Dukes, Carley Kinard, Rebecca Mills, Cheyanne Pensel, Andrew Sealing, Ashley Wright
Cameron: Emma Chavis, Kayley Elliott, Rebekah Haigler, Yamileth Tovar-Kler
Cope: William Cooper, Cameron Nettles
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Cordova: Alicia Ferguson, Angela Rivera
Denmark: Autumn Brightwell, Olivia Hyland, Sarah Johnson
Ehrhardt: Thomas Jolly
Elloree: Sharon Fogle, Ashley Jenkins
Eutawville: Alaysia Elmore
Harleyville: Rebecca Pendarvis
Holly Hill: Shayna Bailey, Bailey Boddorf, Kideja Owens, Abigail Young
Neeses: Nyquaysia Brown, Matthew Harsey, Nadira Easterling, William Wolfe
North: Brian Coulter, Destiny Bayne, Kindall Braxton, Amiyah Robinson
Orangeburg: Jason Henderson, Kennedy Murray, Lara Pugh, Jared Robinson, Dalton Thomas, Agnes Todd, Jose Torres-Villeda, Marquasha Adams, Jackson Blackwell, Katie Causey, Cory Chatman, Laura Danielli, Buford Dibble, Nylashia Dixon, Daishawnna Evans, Elizabeth Fairchild, Alexuis Fields, Briseida Gonzalez, Sarah Hammett, Petre’ Haynes, Alice Henderson, Jimmy Holbert, Allen Hughes, Lane Inabinet, Douglas Jennings, Angela Johnson, Allison Jones, Tyrese Keitt, Kelcey Lake, Ashanti Lawton, Sophia Li, Joycelin Luck, Wilhemena McMillan, Ti’Mya Mitchell, Jackston Nance, Krishnee Nimmons, Christopher Rhodes, Courtney Rich, Philip Schneider, Abigail Shafer, Joshua Skinner, Kurshanda Spain, Brianna Strickland, Madison Summers, Samantha Swann, Shamekia Williams, Deangelo Wilson, Caleb Wright
Reevesville: Sarah Crook
Santee: Deo’szhane Myers, Katina Nelson, Fredericka Taylor
St. George: Yolanda Brown
St. Matthews: Amanda Cotton, Iniya Cramer, Tina Davenport, David Garcia-Toribio, Antiano Goodwin, Chiquita Johnson, Amber McCormick, Angelique Morales, Laura Riley, Anna Rish
Swansea: Abbigail Helms, Danielle Yeager
Williston: Melissa Fields, Maxwell Hawkins
Dean’s List
Bamberg: Adrionna Corbett, Abigail Williams
Bowman: Tamirra Fogle, Madison Steele, Linda Wiles
Cameron: Keavia Haynes
Cope: Samuel Dempsey, Aedan Hatchell, Christina Jones, Kirk Peters
Cordova: Clayton Ott . Savana Burks, Larry Hardy, Dequan Jefferson
Elloree: Jana Eddins, Kaylah Johnson-Lloyd
Holly Hill: Merissa Sweatman, Jordyn Fogle, Latreice White
North: Andrew Blyther, Katie Bolen, Tamyah Perry
Norway: Jaylen Harris
Orangeburg: Dajanik Brown, Latajenay Clark, Keyoshia Ford, Jordan Frazier, Kenisha Green, Yasmine Howell, Antwanique Ivory, Audrey Johnson, Keith Jones, Robert Ott, Sohan Patel, Tykemia Stephens, Christopher Sutcliff, Alexis Thompson, Ayden Westbury, Timothy White, Demontrey Williams, Isadora Wolfe, Adrienne Wood, Wesley Brown, Genesis Fields, Brian Murray, Shirley Smith, Ethan Thompson, Zion Thompson
Santee: Brianna Pinnex, Delphine Gavin
St. George: Miyah Cowart
St. Matthews: Steven Hill, Paige Bronson, Nyia Johnson, Rodneshia Riley
Swansea: Amel Alsaeedi, Aaliyah Drafts, Sophia Zambrano
Williston: Teresa Deas