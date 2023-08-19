The following property transfers are on file at the Calhoun County Courthouse, Aug. 1-16, 2023.
AUSTIN TYLER DEESE to RIVER TRACT FARM LLC -- $575,000
GARY WAYNE OSBORNE SR to GRACE BAPTIST CHURCH OF ORANGEBURG SOUTH CAROLINA; DEED- 202-133 -- $5
KEYLAN OWENS and ELIZABETH R OWENS to REED HOLDINGS LLC; DEED- 340-2025 -- $81,500
AALIYAH JAMAICA MOORER and KEITH DANTZLER to AALIYAH JAMAICA MOORER; DEED- 340-1193, DEED- 221-264 -- $5
CONNER SETH WHISENHUNT and LAUREN ROLAND WHISENHUNT to CONNER SETH WHISENHUNT; DEED- 340-1354, DEED- 287-158 -- $5
JEFFREY L KAIGLER and TOBI C KAIGLER to DELORESE M HODGE; DEED- 154-314 -- $5
BRET A JACKSON to ROBERT B DAVIS; DEED- 202-336, DEED- 202-338 -- $132,000
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SAMUEL MCMICHAEL BARTON JR and TERESA S BARTON to ROBERT KENNETH MCLEOD; DEED- 345-1082 -- $80,000
LEONARDO TORRES GONZALEZ to ROBERT KENNETH MCLEOD; DEED- 345-1082 -- $80,000
JIMMIE LEE MITCHELL and BRENDA S MITCHELL to AMANDA M SMITH; DEED- 283-274 -- $5
SHAPRIE MILLER, SHAPRIE MILLER to TRAVON JEFFCOAT; DEED- 341-1640, DEED- 339-135, DEED- 315-235 -- $5
MICHAEL BRUCE FISHER and JONI CULLER FISHER to SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION; DEED- 335-223 -- $3,400
DAVID GAILLARD ELLISON JR and DAVID G ELLISON III to SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION; DEED- 153-113 -- $1,000
TERRY L MCLEOD to ROBERT KENNETH MCLEOD; DEED- 343-641 -- $5
AUDUBON HOMES LLC to DAVID CAREY and AFTYN CAREY -- $337,979