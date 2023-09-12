The following property transfers are on file at the Calhoun County Courthouse, Aug. 24-Sept. 6, 2023.
RONALD ALLEN GRIMBALL to VANDY K WALLER and LEWIS WILFORD RAST JR; DEED- 112-81, DEED- 50-168 — $49,900
JOHN T ROLAND SR and AMY S ROLAND to HERBERT T ULMER III, CHARLES WALTER OCAIN and DEBORAH ULMER ROLAND; DEED- 342-725, DEED- 221-256 — $165,000
MARGARET B HUFFMAN to JASON P HUFFMAN; DEED- 333-192 — $5
ESTATE OF IMOGENE HECKLE WISE CARSON to KRISTY LEE CARSON PROFFIT, TRUSTEE OF THE MARVIN M CARSON REVOCABLE TRUST AGREEMENT DATED FEBRUARY 21, 2001; DEED- 251-92, DEED- 249-190 — $5
LATARSHA LAKESHA GLOVER to TEVIN R S GLOVER AND CHYNA LEE GLOVER; DEED- 234-329 — $5
BRIAN K GABLE AND MARIANN ZEIGLER GABLE to JJ DETWEILER ENTERPRISES INC; DEED- 212-209 — $125,000
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CHRISTINE H LORGE to THOMAS R LORGE; DEED- 321-346, DEED- 212-310 — $60,000
RANDY L MCCOY AND CHELY LYNN MCKOY to FRANCIS CRAIG CORBETT; DEED- 345-1510, DEED- 342-794, DEED- 78-259 — $5
MICHAEL R OUTLAW to WILLIAM DAVID SMITH and BONNIE RILEY; PCAB- CAB2-343 — $5
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION to JEREMY JOEL SCHULZ; DEED- 341-2415 — $18,400
SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION to NORTHRUFF LLC; DEED- 334-316 — $3,000
FRANCIS CRAIG CORBETT to TIFFANY MARIE TINDAL; DEED- 342-794, DEED- 78-259 — $5
RANDY L MCKOY to STEVE G MCKOY; DEED- 145-131 — $5
SHEVA W FLUDD to BETTY A JAMES and MARK BENNETT; DEED- 336-1524 — $100
DANTE BARTON to PAUL E HART and SHONDELLE DANEEN HART; LWDEED- 331-294, MASTER- 329-200 — $116,000