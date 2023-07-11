The following property transfers are on file at the Calhoun County Courthouse, June 16-July 6, 2023.
JIMMY F WISE and DANNY WISE to LLOYD COE DANTZLER; PLAT- 10-153 -- $5
VICTORIA LYNN HOIN to JOHN R SALAZAR and CAROL B SALAZAR; DEED- 57-179 -- $5
WEBB CARROLL PROPERTIES LLC to TRACKSIDE PROPERTIES LLC; DEED- 303-281 -- $107,604
WESLAND FARMS LLC to CALHOUN ACADEMY; DEED- 344-1664 -- $40,000
KIMBERLY CAMPBELL to KIMBERLY CAMPBELL and MICHAEL CAMPBELL; DEED- 225-219 -- $5
CONNIE FULLER KAIGLER to WILLIAM LICHTY and LINDA D LICHTY; DEED- 343-823, DEED- 288-298 -- $40.000
RYAN D SIEBERT to RYAN D SIEBERT and KELLY R SIEBERT; DEED- 340-522, DEED- 169-70, DEED- 65-290 -- $5
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STUART LEGRAND YARBOROUGH and SYLVIA B LUCAS to SHELLA DRAKE; DEED- 227-137 -- $215,000
CLINT DANIEL PLYLER and APRIL MICHELLE PLYLER to SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION; DEED- 307-292, DEED- 138-144 -- $2,200
KELLY K KEMMERLIN to DERRICK BASTAIN; DEED- 336-1907, DEED- 336-222 -- $427,000
LUTHER B WANNAMAKER JR to MIXON SEED SERVICE INC -- $407,600
M DENNIS BROWN to AMA HOLDINS LP; DEED- 342-1081, DEED- 342-1084 -- $150,000
JOHN A VARNADORE and SHERRY M VARNADORE to STEVEN G MCKOY and RANDY L MCKOY; DEED- 100-172 -- $5
FRANCES C EMANUEL and STEVEN J FOSSELL to TERRI L FOSSELL; DEED- 197-216 -- $5
BELLEVILLE VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT to STEPHEN N RUCKER; DEED- 92-315 -- $5
MIGHTY RIVER DEVELOPMENT LLC to BRENDA I SANTIAGO; DEED- 344-326, DEED- 342-946, DEED- 278-133 -- $399,500
TRUHOME REALTY LLC to ETHAN STRICKLAND; DEED- 342-2452, DEED- 336-1820-- $249.500
DONALD JASON TURNER to CHRISTOPHER L SIEBERT; DEED- 288-296, DEED- 53-182 -- $15,000
LOUIS H FUSCO to KATE W COOK; DEED- 40-231 -- $5
JEANETTE S POOLE and JEANETTE H STABLER to GEORGE FREDERICK STABLER; DEED- 343-1128 -- $5
PAMELA RILEY LIVINGSTON and MARION RHETT RILEY JR to REBECCA ANN BONNETTE and JOSEPH KEITH BONNETTE; DEED- 245-177 -- $78,000
RUBY DEAN GUINYARD to PAULETTE ELLIS; DEED- 337-621 -- $5
FRANCES C EMANUEL to DONALD WHITE; DEED- 256-246 -- $75,000