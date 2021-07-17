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Foxwoods Resort Casino 301 lineup
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Foxwoods Resort Casino 301 lineup

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LEADERBOARD; TEAM; CREW CHIEF

1; KYLE BUSCH;18;|Joe Gibbs Racing;BEN BESHORE

2; MARTIN TRUEX JR;19;|Joe Gibbs Racing;JAMES SMALL

3; CHASE ELLIOTT;9;|Hendrick Motorsports;ALAN GUSTAFSON

4; KURT BUSCH; 1;Chip Ganassi Racing;MATT MCCALL

5; ALEX BOWMAN;48;|Hendrick Motorsports;GREG IVES

6; DENNY HAMLIN; 11;|Joe Gibbs Racing;CHRISTOPHER GABEHART

7; RYAN BLANEY;12;|Team Penske;TODD GORDON

8; TYLER REDDICK;8; |Richard Childress Racing;RANDALL BURNETT

9; CHRISTOPHER BELL;20;|Joe Gibbs Racing;ADAM STEVENS

10; KYLE LARSON;5;|Hendrick Motorsports;CLIFF DANIELS

11; BRAD KESELOWSKI; 2;|Team Penske;JEREMY BULLINS

12; KEVIN HARVICK; 4;|Stewart-Haas Racing; RODNEY CHILDERS

13 ; AUSTIN DILLON;3;|Richard Childress Racing;JUSTIN ALEXANDER

14; MATT DIBENEDETTO; 21;|Wood Brothers Racing;JONATHAN HASSLER

15; JOEY LOGANO; 22;|Team Penske; PAUL WOLFE

16; WILLIAM BYRON;24;|Hendrick Motorsports;RUDY FUGLE

17; CHRIS BUESCHER;17;|Roush Fenway Racing;LUCAS LAMBERT

18;BUBBA WALLACE;23;|23XI Racing;MICHAEL WHEELER

19;CHASE BRISCOE;14;|Stewart-Haas Racing;JOHN KLAUSMEIER

20;ROSS CHASTAIN;42;|Chip Ganassi Racing;PHILIP SURGEN

21;COLE CUSTER;41;|Stewart-Haas Racing;MIKE SHIPLETT

22;ARIC ALMIROLA;10;|Stewart-Haas Racing;MIKE BUGAREWICZ

23;MICHAEL MCDOWELL;34;|Front Row Motorsports;DREW BLICKENSDERFER

24;ERIK JONES;43;|Richard Petty Motorsports;JERRY BAXTER

25;RYAN PREECE;37;|JTG Daugherty Racing;TRENT OWENS

26;COREY LAJOIE;7;|Spire Motorsports;RYAN SPARKS

27;ANTHONY ALFREDO;38;|Front Row Motorsports;SETH BARBOUR

28;RYAN NEWMAN;6;|Roush Fenway Racing;SCOTT GRAVES

29;RICKY STENHOUSE JR;47;|JTG Daugherty Racing;BRIAN PATTIE

30;JUSTIN HALEY;77;|Spire Motorsports;KEVIN BELLICOURT

31;DANIEL SUAREZ;99;|TrackHouse Racing;TRAVIS MACK

32;BJ MCLEOD;78;|Live Fast Motorsports;FRANK KERR

33;GARRETT SMITHLEY;53;|Rick Ware Racing; BILLY PLOURDE

34;CODY WARE;51;|Petty Ware Racing;MIKE HILLMAN SR.

35;JOSH BILICKI;52;|Rick Ware Racing;JASON HOUGHTALING

36;QUIN HOUFF;00;|StarCom Racing;GEORGE CHURCH

37;JAMES DAVISON;15;|Rick Ware Racing;PAT TRYSON

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