Foxwoods Resort Casino 301 lineup

LEADERBOARD; TEAM; CREW CHIEF
1; KYLE BUSCH;18;|Joe Gibbs Racing;BEN BESHORE
2; MARTIN TRUEX JR;19;|Joe Gibbs Racing;JAMES SMALL
3; CHASE ELLIOTT;9;|Hendrick Motorsports;ALAN GUSTAFSON
4; KURT BUSCH; 1;Chip Ganassi Racing;MATT MCCALL
5; ALEX BOWMAN;48;|Hendrick Motorsports;GREG IVES
6; DENNY HAMLIN; 11;|Joe Gibbs Racing;CHRISTOPHER GABEHART
7; RYAN BLANEY;12;|Team Penske;TODD GORDON
8; TYLER REDDICK;8; |Richard Childress Racing;RANDALL BURNETT
9; CHRISTOPHER BELL;20;|Joe Gibbs Racing;ADAM STEVENS
10; KYLE LARSON;5;|Hendrick Motorsports;CLIFF DANIELS
11; BRAD KESELOWSKI; 2;|Team Penske;JEREMY BULLINS
12; KEVIN HARVICK; 4;|Stewart-Haas Racing; RODNEY CHILDERS
13 ; AUSTIN DILLON;3;|Richard Childress Racing;JUSTIN ALEXANDER
14; MATT DIBENEDETTO; 21;|Wood Brothers Racing;JONATHAN HASSLER
15; JOEY LOGANO; 22;|Team Penske; PAUL WOLFE
16; WILLIAM BYRON;24;|Hendrick Motorsports;RUDY FUGLE
17; CHRIS BUESCHER;17;|Roush Fenway Racing;LUCAS LAMBERT
18;BUBBA WALLACE;23;|23XI Racing;MICHAEL WHEELER
19;CHASE BRISCOE;14;|Stewart-Haas Racing;JOHN KLAUSMEIER
20;ROSS CHASTAIN;42;|Chip Ganassi Racing;PHILIP SURGEN
21;COLE CUSTER;41;|Stewart-Haas Racing;MIKE SHIPLETT
22;ARIC ALMIROLA;10;|Stewart-Haas Racing;MIKE BUGAREWICZ
23;MICHAEL MCDOWELL;34;|Front Row Motorsports;DREW BLICKENSDERFER
24;ERIK JONES;43;|Richard Petty Motorsports;JERRY BAXTER
25;RYAN PREECE;37;|JTG Daugherty Racing;TRENT OWENS
26;COREY LAJOIE;7;|Spire Motorsports;RYAN SPARKS
27;ANTHONY ALFREDO;38;|Front Row Motorsports;SETH BARBOUR
28;RYAN NEWMAN;6;|Roush Fenway Racing;SCOTT GRAVES
29;RICKY STENHOUSE JR;47;|JTG Daugherty Racing;BRIAN PATTIE
30;JUSTIN HALEY;77;|Spire Motorsports;KEVIN BELLICOURT
31;DANIEL SUAREZ;99;|TrackHouse Racing;TRAVIS MACK
32;BJ MCLEOD;78;|Live Fast Motorsports;FRANK KERR
33;GARRETT SMITHLEY;53;|Rick Ware Racing; BILLY PLOURDE