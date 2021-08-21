FireKeepers Casino 400 lineup

LEADERBOARD;TEAM; CREW CHIEF
1;KYLE LARSON 5;Hendrick Motorsports;CLIFF DANIELS
2;CHASE ELLIOTT 9;Hendrick Motorsports;ALAN GUSTAFSON
3;RYAN BLANEY 12;Team Penske;TODD GORDON
4;MATT DIBENEDETTO 21;|Wood Brothers Racing;JONATHAN HASSLER
5;MARTIN TRUEX JR;19;Joe Gibbs Racing;JAMES SMALL
6;KURT BUSCH 1;Chip Ganassi Racing;MATT MCCALL
7;KYLE BUSCH 18;Joe Gibbs Racing;BEN BESHORE
8;KEVIN HARVICK 4;Stewart-Haas Racing;RODNEY CHILDERS
9;DENNY HAMLIN 11;Joe Gibbs Racing;CHRISTOPHER GABEHART
10;ALEX BOWMAN 48;Hendrick Motorsports;GREG IVES
11;CHRIS BUESCHER 17;Roush Fenway Racing;LUCAS LAMBERT
12;RICKY STENHOUSE JR 47;JTG Daugherty Racing;BRIAN PATTIE
13;ERIK JONES 43;Richard Petty Motorsports;JERRY BAXTER
14;TYLER REDDICK 8;Richard Childress Racing;RANDALL BURNETT
15;BUBBA WALLACE 23;23XI Racing;MICHAEL WHEELER
16;RYAN NEWMAN 6;Roush Fenway Racing;SCOTT GRAVES
17;JUSTIN HALEY;77;Spire Motorsports;KEVIN BELLICOURT
18;WILLIAM BYRON 24;Hendrick Motorsports;RUDY FUGLE
19;JOEY LOGANO 22;Team Penske;PAUL WOLFE
20;BRAD KESELOWSKI 2;Team Penske;JEREMY BULLINS
21;CHASE BRISCOE 14;Stewart-Haas Racing;JOHN KLAUSMEIER
22;ROSS CHASTAIN 42;Chip Ganassi Racing;PHILIP SURGEN
23;ARIC ALMIROLA 10;Stewart-Haas Racing;MIKE BUGAREWICZ
24;JOSH BERRY 7;Spire Motorsports;RYAN SPARKS
25;MICHAEL MCDOWELL 34;Front Row Motorsports;DREW BLICKENSDERFER
26;AUSTIN DILLON 3;Richard Childress Racing;JUSTIN ALEXANDER
27;COLE CUSTER41;Stewart-Haas Racing;MIKE SHIPLETT
28;CHRISTOPHER BELL 20;Joe Gibbs Racing;ADAM STEVENS
29;JOSH BILICKI 52;Rick Ware Racing;JASON HOUGHTALING
30;DANIEL SUAREZ 99;TrackHouse Racing;TRAVIS MACK
31;QUIN HOUFF 00;StarCom Racing;GEORGE CHURCH
32;RYAN PREECE 37;JTG Daugherty Racing;TRENT OWENS
33;GARRETT SMITHLEY 53;Rick Ware Racing;KEN EVANS