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FireKeepers Casino 400 lineup
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FireKeepers Casino 400 lineup

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LEADERBOARD;TEAM; CREW CHIEF

1;KYLE LARSON 5;Hendrick Motorsports;CLIFF DANIELS

2;CHASE ELLIOTT 9;Hendrick Motorsports;ALAN GUSTAFSON

3;RYAN BLANEY 12;Team Penske;TODD GORDON

4;MATT DIBENEDETTO 21;|Wood Brothers Racing;JONATHAN HASSLER

5;MARTIN TRUEX JR;19;Joe Gibbs Racing;JAMES SMALL

6;KURT BUSCH 1;Chip Ganassi Racing;MATT MCCALL

7;KYLE BUSCH 18;Joe Gibbs Racing;BEN BESHORE

8;KEVIN HARVICK 4;Stewart-Haas Racing;RODNEY CHILDERS

9;DENNY HAMLIN 11;Joe Gibbs Racing;CHRISTOPHER GABEHART

10;ALEX BOWMAN 48;Hendrick Motorsports;GREG IVES

11;CHRIS BUESCHER 17;Roush Fenway Racing;LUCAS LAMBERT

12;RICKY STENHOUSE JR 47;JTG Daugherty Racing;BRIAN PATTIE

13;ERIK JONES 43;Richard Petty Motorsports;JERRY BAXTER

14;TYLER REDDICK 8;Richard Childress Racing;RANDALL BURNETT

15;BUBBA WALLACE 23;23XI Racing;MICHAEL WHEELER

16;RYAN NEWMAN 6;Roush Fenway Racing;SCOTT GRAVES

17;JUSTIN HALEY;77;Spire Motorsports;KEVIN BELLICOURT

18;WILLIAM BYRON 24;Hendrick Motorsports;RUDY FUGLE

19;JOEY LOGANO 22;Team Penske;PAUL WOLFE

20;BRAD KESELOWSKI 2;Team Penske;JEREMY BULLINS

21;CHASE BRISCOE 14;Stewart-Haas Racing;JOHN KLAUSMEIER

22;ROSS CHASTAIN 42;Chip Ganassi Racing;PHILIP SURGEN

23;ARIC ALMIROLA 10;Stewart-Haas Racing;MIKE BUGAREWICZ

24;JOSH BERRY 7;Spire Motorsports;RYAN SPARKS

25;MICHAEL MCDOWELL 34;Front Row Motorsports;DREW BLICKENSDERFER

26;AUSTIN DILLON 3;Richard Childress Racing;JUSTIN ALEXANDER

27;COLE CUSTER41;Stewart-Haas Racing;MIKE SHIPLETT

28;CHRISTOPHER BELL 20;Joe Gibbs Racing;ADAM STEVENS

29;JOSH BILICKI 52;Rick Ware Racing;JASON HOUGHTALING

30;DANIEL SUAREZ 99;TrackHouse Racing;TRAVIS MACK

31;QUIN HOUFF 00;StarCom Racing;GEORGE CHURCH

32;RYAN PREECE 37;JTG Daugherty Racing;TRENT OWENS

33;GARRETT SMITHLEY 53;Rick Ware Racing;KEN EVANS

34;JOEY GASE 15;Rick Ware Racing;BILLY PLOURDE

35;ANTHONY ALFREDO 38;Front Row Motorsports;SETH BARBOUR

36;BJ MCLEOD 78;Live Fast Motorsports;FRANK KERR

37;CODY WARE 51;Petty Ware Racing;MIKE HILLMAN SR.

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