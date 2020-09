SOUTH CAROLINA FARM REPORT

Cotton

Commodities

Fruits & Vegetables: Prices paid to SC growers at the Columbia State Farmers Market on Tuesday. Beans approx. 26 lb sks Lima type Green/Speckled 25.00, 1/2 bubskts Lima type 15.00; Blackberries 4 1-qt flats Medium-Large 25.00, per quart Medium-Large 7.00; Cilantro ctns bnchd 30s 12.00; Corn, Sweet 4 dz crts White 35.00; Cucumbers 1 1/9 bucrts Pickles Small-Medium 30.00-35.00, 1 1/9 bucrts Pickles Medium-Large 20.00-25.00, 1/2 buctns Pickles Small-Medium 24.00; Eggplant 1 1/9 buctns Medium 18.00; Grapes 1/2 bubskts Muscadines 30.00-35.00, 1/2 bubskts Scuppernongs 26.00-35.00; Greens 1 1/9 buctns loose Turnip Tops/Mustard 14.00, dz bnchs Collards 24.00; Onions, Green crts bnchd 24s 12.00; Okra 1/2 bubskts Small-Medium 21.00-25.00; Peanuts, Green busks Jumbo 45.00-50.00; Peas, Other 1/2 bubskts Purple Hull/Pinkeye 15.00-20.00, approx. 26 lb sks Pinkeye/Purple Hull 25.00-26.00; Peppers, Other 1/2 bubskts Jalapeno Red 10.00, Serrano Red/Green 15.00, Habanero Red/Orange 20.00, 1 1/9 buctns Jalapeno 22.00; Radishes cntrs bnchd Red type 24s 10.00; Squash 1/2 buctns Zucchini Small 18.00-20.00, 1/2 buctns Zucchini Medium 14.00-15.00, 1/2 bubskts Crookneck 20.00, 1/2 bubskts Straightneck Small 22.00, 3/4 buctns Crookneck Small/Fancy 20.00-25.00, 3/4 buctns Crookneck Medium 12.00-15.00; Sweet Potatoes 40 lb ctns Orange type U.S. Number 1 25.00-30.00, Jumbo/U.S. Number 2 20.00, Small 18.00, 1/2 bubskts 12.00, 24 inch bins Covington 300.00; Watermelons inch bins Red Flesh Seedless 36s/45s/60s 160.00, 24 inch bins Red Flesh Seeded 35s/28s 125.00-140.00. MISCELLANEOUS SEASONAL: Deer Corn 65 lb sks Cob type 7.00-8.00; Corn Stalks per bundle 12s 10.00; Straw per bale Wheat 7.00. OUT OF STATE PRODUCE: Apples buctns Gold/Gala/Fuji 18.00-22.00, Red/Rome/Jonagold 18.00-22.00, Granny Smith/Mutsu 20.00-22.00, Cameo 20.00; Honeycrisp 28.00-35.00; Bananas 40 lb ctns #1 17.00-20.00, #2 13.00-14.00; Beans approx. 26 lb sks Lima type Green/Speckled 25.00, 8 lb filmbags Shelled 28.00; Beets 25 lb filmbags Red topped MI/OH 15.00; Blackberries 4 1-qt flats Medium-Large 22.00; Cabbage 50 lb ctns Round Green type 22.00; Cucumbers 1 1/9 buctns Long Greens NC Select 15.00; Eggplant 1 1/9 buctns Medium 15.00; Greens 1 1/9 buctns Kale 24s OH 14.00; Mangoes 4 kg flats Kent 6s 8.00, Keitt 9s/10s 7.00-10.00, Ataulfo 16s 10.00; Onions, Dry 50 lb sks Yellow Jumbo/Col 15.00-19.50, 40 lb ctns Peru Sweet Jumbo 29.00-30.00, 10 5-lb sks Peru Sweet Jumbo 38.00, 16 3-lb sks Peru Sweet Med 35.00; Peas, Other approx. 26 lb sks White Acre/Pinkeye 26.00, 8 lb filmbags Shelled 28.00; Peppers, Bell 1 1/9 buctns Green Choice 22.00-30.00, 1 1/9 buctns Yellow/Red Choice 25.00; Pineapple ctns 1 layer Golden Ripe 6s/7s 16.00-18.00; Plums 28 lb ctns Pluot and Black CA 20.00-25.00; Potatoes 50 lb sks Red Size A #2 MN 20.00; Pumpkins 24 inch bins Pie type Orange 180.00-200.00, Pie type White 200.00, Mixed Heirlooms 180.00-250.00, Fairytale 200.00-250.00, Cinderella 200.00-250.00, 36 inch bins Howden type 160.00-180.00; Squash 1/2 buctns Zucchini Medium 15.00, 1/2 buctns Straightneck Medium 15.00; Sweet Potatoes 40 lb ctns Orange type US Number 1 NC 21.00-22.00, US number 2 NC 12.00-17.00, US Number 2 MS 22.00, Jumbo NC 14.00-16.00, Jumbo MS 17.00; Tomatoes 25 lb ctns Vine Ripes Pink-Light Red Extra Large/Jumbo 22.00-25.00, 5x6 sz 20.00, 6x6 sz 17.00-18.00, Green 18.00-23.00, Red All Sizes 16.00-22.00, Yellow Large-Extra Large 26.00, 10 lb flats Heirloom types 15.00-18.00; Tomatoes, Grape 20 lb ctns Red type 22.00; Tomatoes, Plum 25 lb ctns Roma Red NC 12.00-14.00; Turnips 25 lb filmbags Purple Top topped MI 13.00-14.00; Watermelons per melon Red Flesh Seedless 16-18 lbs 3.00, 20-24 lbs 4.00, Red Flesh Seeded 20-24 lbs 3.50, 25-30 lbs 4.00, 24 inch bins Red Flesh Seedless 60s/65s/70s IN 180.00, 24 inch bins Red Flesh Seedless 36s/45s VA 150.00, Red Flesh Seeded VA 28 size ? 40 count 160.00, Red Flesh Seeded VA 35s 140.00. CITRUS: Tangerines 15 kg/33 lb ctns Tango PE 15.00-20.00.