Livestock

SC Cattle Auctions Weekly Review: Compared to last week feeder steers and feeder heifers were 3.00 lower, feeder bulls were steady. Feeder Steers: Medium and Large 1-2 400-500 lbs 190.00-235.00; 500-600 lbs 200.00-227.50. Feeder Bulls: Medium and Large 1-2 400-500 lbs 200.00-235.00; 500-600 lbs 195.00-220.00. Feeder Heifers: Medium and Large 1-2 400-500 lbs 185.00-217.50, 500-600 lbs 180.00-215.00. Slaughter Cows were steady. Slaughter Cows: Breakers 75-80% lean 91.00-118.00; Boners 80-85% lean 89.00-119.00; High Dressing 101.00-126.00; Lean 85-90% lean 85.00-111.00; Lean low dressing 65.00-93.00. Slaughter Bulls were 6.00 higher. Slaughter Bulls: Average dressing 1185-2105 lbs 116.00-138.00; High Dressing 1030-2080 lbs 128.00-140.00; Low Dressing 995-2525 lbs 90.00-116.00.

Goats: [385] Week Ago: 230 Reported Monday to Wednesday. Slaughter and replacement classes sold on a per head basis and weights are estimated. Kids: Sel 1 20-40 lbs 20.00-80.00, 40-60 lbs 40.00-115.00; Sel 2 20-40 lbs 20.00-45.00, 40-60 lbs 30.00-60.00. Does/Nannies: Sel 1 50-70 lbs 60.00-130.00, 70-100 lbs 100.00-180.00, 100-140 lbs 150.00-200.00, 140-180 lb 160.00-285.00; Sel 2 50-70 lbs 50.00-105.00, 70-100 lbs 120.00, 100-140 lbs 97.50-140.00. Bucks/Billies: Sel 1 70-100 lbs 110.00-185.00, 100-150 lbs 175.00-225.00, 150-250 lbs 225.00-300.00; Sel 2 70-100 lbs 105.00-135.00, 100-150 lbs 100.00-155.00. Wethers: Slaughter 1-2 80-100 lbs 200.00, 100-150 lbs 230.00-270.00, 150-260 lbs 275.00.

Grain

Friday. Corn bids were 26 to 33 cents lower; elevator bids 5.24-6.84, processor bids 6.34-6.44. Soybean bids were 74 to 77 cents higher; elevator bids 13.08-15.77, processor bid 16.27 and export no bid. New crop wheat bids were 17 to 35 cents lower; elevator bids 4.98-5.96.

Cotton

Southeast base price Friday for 41-4/34 grade was 2.37 higher at 79.58.

Commodities

Fruits & Vegetables: Prices paid to SC growers at the Columbia State Farmers Market on Thursday. Beans bucrts Snap type 32.00, KY type 30.00; Beets dz bnchs Red type 25.00, 25 lb sks Red type topped 20.00; Blackberries 8 1-qt cntrs Large 40.00, 4 1qt cntrs Medium-Large 25.00; Blueberries 12 1-pt cntrs Medium-Large 22.00-29.00; Broccoli 20 lb ctns Crown Cut 20.00; Cabbage 50 lb ctns Green type 16.00-18.00, Red type 18.00; Cantaloupes per melon Athena Sml/Med 1.00, Lge/Xlge 2.00-2.50; Cilantro ctns bnchd 30s 15.00; Corn, Sweet 4 crts dz Bi-Color/Yellow/White 32.00, 5 dz sks White 25.00, Bi-Color 25.00; Cucumbers 1 1/9 buctns Pickles Small 35.00, Pickles Medium Sml-Med 30.00-32.00, Pickles Large 20.00, 1 1/9 buctns Long Greens Select 15.00, Long Greens Medium 20.00, Long Greens Small 24.00, 1/2 bubskts Pickles Small-Medium 15.00-20.00, Long greens Med 10-15.00; Eggplant 1 1/9 buctns Medium 26.00, 1/2 bubskts Medium/White 14.00-15.00, Striped 14.00-15.00, Chinese/Neon 14.00; Greens dz bnchs Collards 25.00, 1.35 buctns bnchd Kale 24s 15.00, 1 1/9 buctns lse Turnip Tops/Mustard 16.00; Onions, Dry 50 lbs sks Sweet type Jbo 28.00, Red Sweet type Jbo 30.00, 25 lbs sks Red Sweet type Jbo 15.00; Onions, Green crts bnchd 24s 15.00-16.00; Peaches 1/2 bubskts Yellow Flesh 34.00-38.00, White Flesh 35.00-39.00, 1/2 buctns Yellow Flesh #2 23.00-25.00; Peppers, Bell 1 1/9 buctns Green Xlge 20.00, Green 36 ct 22.00-25.00, 1/2 buctns Green/Suntan Xlge 12.00, 1/2 buctns Purple type 20.00; Peppers, Other 1 1/9 buctns Jalapeno 22.00-25.00, 1/2 bubskts Jalapeno 15.00, Banana Sweet/Hot 15.00-18.00, Long Hot/Serrano 15.00, Poblano/Italian Sweet 12.00; Radishes crts bnchd Red type 24s 20.00; Rutabagas 1 1/9 buctns Topped 20.00; Squash 1/2 buctns Zucchini Small 15.00-16.00, Zucchini Medium 12.00-14.00, Yellow Zucchini 15.00, Round Zucchini Small 15.00, Patty Pan/Gray type 15.00, Straightneck Sml 16.00, Medium 14.00, Crookneck Sml 18.00-20.00, Medium 12.00-14.00, 3/4 buctns Crookneck Small/Fcy 20.00-25.00, Crookneck Medium 12.00-18.00; Tomatoes 25 lb ctns Vines Ripes Turing Red 6x6sz/5x6sz/Xlge 17.00-27.00, Jumbo 20.00, Green 20.00-25.00, 1/2 bubskts Vine Ripes 18.00-20.00, 20 lb ctns Heirloom Xlge 32.00, #2 20.00, 10 lb flts Heirloom Xlge 20.00, 15 lb flts Heirloom Xlge 22.00; Tomatoes, Cherry 20 lb ctns Heirloom Varieties 30.00; Tomatoes, Grape 20 lb ctns Red type 20.00, Heirloom Varieries 30.00; Turnips 25 lb filmbags Topped 15.00; Watermelons per melon Red Flesh Seeded 15-18 lbs 4.00, 20-24 lbs 4.00-5.00, 25-28 lbs 6.00-7.00, Yellow Flesh Seeded 15-18 lbs 3.00, 20-24 lbs 4.00, Red Flesh Seedless 10-14 lbs 2.00-3.00, 15-20 lbs 3.50-4.00, Personal Seedless 0.50, 24 inch bins Red Flesh Seeded 35s/28s 165.00, Red Flesh Seedless 60s/45s 250.00, 36s 240.00-250.00, Orange Flesh Seedless 36s/45s/60s 220.00. OUT OF STATE PRODUCE: Bananas 40 lb ctns #1 22.00-26.00; Beans Approx. 26 lb sks Lima/Green Speckled 34.00, 8 lb flmbgs Shelled 40.00; Blackberries 4 1 qt cntrs NC Large 25.00; Cabbage 50 lb ctns Green Medium 15.00-17.00; Cantaloupes 24 inch bins Athena FL 90/110/120/140 170.00-250.00; Coconuts Each Water type FL 3.00; Grapes 18 lb cntrs bgd Red Seedless MX 30.00-35.00; Guava 3/4 buctns Green type FL Jbo 45.00; Honeydews per melon Golden type 2.00; Mamey Sapote 50 lb ctns FL 100.00; Mangoes 1 layer flats Tommy/Kent 9s/7s 9.00-10.00, Ataulfo 12/14/16 6.00-10.00; Okra 1/2 buctns Medium FL 24.00-28.00; Onions, Dry 50 lb sks Yellow Jumbo/Col 23.00-27.00, 50 lb sks White Jumbo 22.00-25.00, 25 lb sks Red Jumbo 14.00-18.00, Vidalia District of Georgia 50 lb sks Jumbo 28.00-34.00, 50 lb sks Medium 32.00, 50 lbs sks Boilers 28.00, #2 Jbo 14.00-16.00, 25 lb sks Jumbo 13.00-20.00, 25 lb sks Medium 19.00, 25 lbs sks #2 Medium 8.00, 10 5-lb sks Jumbo 30.00-34.00, 16 3-lb sks Medium 30.00-34.00, 40 lb ctns Jumbo 30.00; Peanuts, Dry 50 lb sks Valencia TX 72.00; Peanuts, Green busks Red Skin type FL 65.00, busks Jumbo type FL 55.00-62.00; Peas, Other approx. 26 lb sks Purple Hull 30.00, Pinkeye 34.00, White Acre 36.00, 8 lb flmbgs Shelled 38.00-40.00; Peppers, Bell 1 1/9 buctns Red Choice MX 22.00, Yellow Extra Large MX 25.00; Pineapple ctns 1 layer Golden Ripe 5-7ct 17.00-19.00; Plums 28 lb ctns Red/Black 30.00-40.00; Potatoes New Crop 50 lb sks Red A type CD#1 22.00; Sweet Potatoes 40 lb ctns Orange type US Number 1 NC 19.00-22.00, US Number 2 NC 13.00-16.00, Jumbo NC 16.00-18.00, US #2 MS 16.00, Jumbo MS 20.00, 1/2 bubskts Jumbo NC 10.00; Tomatoes 25 lb ctns Vine Ripe Pink-Light Red Extra Large/Jumbo 21.00-24.00, 5x6 sz 18.00-24.00, 6x6 sz 21.00-24.00, Red All Sizes 18.00-20.00, Green 5x6 sz 26.00-30.00; Tomatoes, Plum 25 lb ctns Roma Extra Large/Jbo MX 16.00-21.00; Watermelon 24 inch bins Red Flesh Seeded GA 28s/35s/36s 160.00-165.00, Red Flesh Seedless GA 45s/60s 180.00-250.00, 36s 180.00-240.00; Yellow Flesh Seedless 36s 300.00, per melon Red Flesh Seeded 18-24 lbs 4.00-5.00, Red Flesh Seedless 12-14 lbs 3.00, 16-18 lbs 4.00. CITRUS: Oranges 7/10 buctns Valencia 88s 32.00.