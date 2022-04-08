 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
agate

Blue-Emu Maximum Pain Relief 400 Lineup

  • 0

LEADERBOARD TEAM CREW CHIEF

1 CHASE ELLIOTT 9 Hendrick Motorsports ALAN GUSTAFSON

2 ARIC ALMIROLA 10 Stewart-Haas Racing DREW BLICKENSDERFER

3 COLE CUSTER 41 Stewart-Haas Racing MIKE SHIPLETT

4 CHRIS BUESCHER 17 RFK Racing SCOTT GRAVES

5 WILLIAM BYRON 24 Hendrick Motorsports RUDY FUGLE

6 KEVIN HARVICK 4 Stewart-Haas Racing RODNEY CHILDERS

7 CHRISTOPHER BELL 20 Joe Gibbs Racing ADAM STEVENS

8 KYLE LARSON 5 Hendrick Motorsports CLIFF DANIELS

9 BRAD KESELOWSKI 6 RFK Racing JOSH SELL

10 TODD GILLILAND 38 Front Row Motorsports TROY RAKER

11 KYLE BUSCH 18 Joe Gibbs Racing BEN BESHORE

12 RYAN BLANEY 12 Team Penske JONATHAN HASSLER

People are also reading…

13 AUSTIN CINDRIC 2 Team Penske JEREMY BULLINS

14 JOEY LOGANO 22 Team Penske PAUL WOLFE

15 ALEX BOWMAN 48 Hendrick Motorsports GREG IVES

16 MICHAEL MCDOWELL34 Front Row Motorsports BLAKE HARRIS

17 JUSTIN HALEY 31 Kaulig Racing CALEB WILLIAMS

18 KURT BUSCH 45 23XI Racing BILLY SCOTT

19 CHASE BRISCOE 14 Stewart-Haas Racing JOHN KLAUSMEIER

20 MARTIN TRUEX JR 19 Joe Gibbs Racing JAMES SMALL

21 BUBBA WALLACE 23 23XI Racing DAVE ROGERS

22 TYLER REDDICK 8 R. Childress Racing RANDALL BURNETT

23 AUSTIN DILLON 3 R. Childress Racing JUSTIN ALEXANDER

24 ERIK JONES 43 Petty GMS DAVID ELENZ

25 DENNY HAMLIN 11 Joe Gibbs Racing CHRISTOPHER GABEHART

26 COREY LAJOIE 7 Spire Motorsports PETER SOSPENZO

27 ROSS CHASTAIN 1 TrackHouse Racing PHILIP SURGEN

28 RICKY STENHOUSE 47 JTG Daugherty Racing BRIAN PATTIE

29 HARRISON BURTON 21 Wood Brothers Racing BRIAN WILSON

30 DANIEL SUÁREZ 99 TrackHouse Racing TRAVIS MACK

31 JOSH BILICKI 77 Spire Motorsports KEVIN BELLICOURT

32 JJ YELEY 15 Rick Ware Racing KEVYN REBOLLEDO

33 BJ MCLEOD 78 Live Fast Motorsports LEE LESLIE

34 TY DILLON 42 Petty GMS JERAME DONLEY

35 CODY WARE 51 Rick Ware Racing BILLY PLOURDE

36 AJ ALLMENDINGER 16 Kaulig Racing MATT SWIDERSKI

0 Comments
0
0
0
0
0

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News