Blue-Emu Maximum Pain Relief 400 Lineup

LEADERBOARD TEAM CREW CHIEF
1 CHASE ELLIOTT 9 Hendrick Motorsports ALAN GUSTAFSON
2 ARIC ALMIROLA 10 Stewart-Haas Racing DREW BLICKENSDERFER
3 COLE CUSTER 41 Stewart-Haas Racing MIKE SHIPLETT
4 CHRIS BUESCHER 17 RFK Racing SCOTT GRAVES
5 WILLIAM BYRON 24 Hendrick Motorsports RUDY FUGLE
6 KEVIN HARVICK 4 Stewart-Haas Racing RODNEY CHILDERS
7 CHRISTOPHER BELL 20 Joe Gibbs Racing ADAM STEVENS
8 KYLE LARSON 5 Hendrick Motorsports CLIFF DANIELS
9 BRAD KESELOWSKI 6 RFK Racing JOSH SELL
10 TODD GILLILAND 38 Front Row Motorsports TROY RAKER
11 KYLE BUSCH 18 Joe Gibbs Racing BEN BESHORE
12 RYAN BLANEY 12 Team Penske JONATHAN HASSLER
People are also reading…
13 AUSTIN CINDRIC 2 Team Penske JEREMY BULLINS
14 JOEY LOGANO 22 Team Penske PAUL WOLFE
15 ALEX BOWMAN 48 Hendrick Motorsports GREG IVES
16 MICHAEL MCDOWELL34 Front Row Motorsports BLAKE HARRIS
17 JUSTIN HALEY 31 Kaulig Racing CALEB WILLIAMS
18 KURT BUSCH 45 23XI Racing BILLY SCOTT
19 CHASE BRISCOE 14 Stewart-Haas Racing JOHN KLAUSMEIER
20 MARTIN TRUEX JR 19 Joe Gibbs Racing JAMES SMALL
21 BUBBA WALLACE 23 23XI Racing DAVE ROGERS
22 TYLER REDDICK 8 R. Childress Racing RANDALL BURNETT
23 AUSTIN DILLON 3 R. Childress Racing JUSTIN ALEXANDER
24 ERIK JONES 43 Petty GMS DAVID ELENZ
25 DENNY HAMLIN 11 Joe Gibbs Racing CHRISTOPHER GABEHART
26 COREY LAJOIE 7 Spire Motorsports PETER SOSPENZO
27 ROSS CHASTAIN 1 TrackHouse Racing PHILIP SURGEN
28 RICKY STENHOUSE 47 JTG Daugherty Racing BRIAN PATTIE
29 HARRISON BURTON 21 Wood Brothers Racing BRIAN WILSON
30 DANIEL SUÁREZ 99 TrackHouse Racing TRAVIS MACK
31 JOSH BILICKI 77 Spire Motorsports KEVIN BELLICOURT
32 JJ YELEY 15 Rick Ware Racing KEVYN REBOLLEDO
33 BJ MCLEOD 78 Live Fast Motorsports LEE LESLIE
34 TY DILLON 42 Petty GMS JERAME DONLEY
35 CODY WARE 51 Rick Ware Racing BILLY PLOURDE
36 AJ ALLMENDINGER 16 Kaulig Racing MATT SWIDERSKI